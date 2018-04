Einer Differdinger Polizeistreife ist am Sonntag kurz nach Mitternacht ein Autofahrer durch seine Fahrweise aufgefallen. Aber: Als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten, gab der Vollgas und wollte über die Umgehungstraße flüchten. Die Polizisten warfen das Blaulicht an und nahmen die Verfolgung auf. Kurze Zeit später konnten sie den Wagen stoppen. Das berichtet die Polizei am Sonntag.

Sofort fiel den Beamten auf, dass der Mann am Steuer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Als die Sie die Fahrzeugpapiere überprüften, gab der Fahrer an, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Wegen weiterer Überprüfungen wurde er zur Dienststelle gebracht. Der Alkoholtest fiel positiv aus. Als dem Mann erklärt wurde, dass ihm deshalb ein Fahrverbot zugestellt werden müsste, rastete er aus und beleidigte die Amtierenden.

Mittlerweile ergab eine Anfrage bei den französischen Behörden, dass dem Mann auch in Frankreich ein Fahrverbot auferlegt ist. Der Betroffene verlor daraufhin komplett die Fassung und griff die Polizisten an. Er wurde in eine Ausnüchterungszelle gebracht. Die Staatsanwaltschaft wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Wegen des Fahrverbotes wurde der Wagen bis auf weiteres beschlagnahmt. Eine Strafanzeige wurde erstellt.