Am Sonntagmorgen versuchte ein mit einer Pistole bewaffneter Mann ein Auto zu stehlen. Als er dem Fahrer drohte, stieg dieser aus und rief laut um Hilfe, so dass der Täter die Flucht in Richtung Casino ergriff.

Die Polizei fahndet nun nach dem dunkelhäutigen Mann, der zwischen 25 und 30 Jahre alt ist. Er trug einen grauen Pulli, eine schwarze Hose und hatte einen Bart.