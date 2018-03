Dreimal haben Handy-Diebe im Süden Luxemburgs am späten Montagnachmittag zugeschlagen. Eine Frau aus Schifflingen, die gerade mit ihren zwei Kindern auf dem Heimweg war, wurde von einem Mann überrascht. Dieser riss ihr das Mobiltelefon aus der Hand und flüchtete in einem roten Wagen.

In Sanem ereignete sich ein ähnlicher Fall: Ein Unbekannter fuhr an eine Frau heran, woraufhin ein Mann sprang aus dem weinroten Auto ausstieg und auf die Frau einschlug. Dann entriss er ihr das Handy. Wieder flüchteten die Täter mit dem Wagen.

Kurze Zeit später überfielen sie eine weitere Person in Differdingen. Auch hier sind die Täter an das Opfer herangefahren und entrissen ihm gewaltsam das Mobiltelefon. Die Diebe flohen in Richtung französische Grenze.

In dem roten Citroën mit ausländischen Kennzeichen befanden sich ersten Ermittlungen zufolge immer dieselben drei Personen.