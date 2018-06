Am Boulevard Kennedy, am Eingang zum Dieswee, werden zurzeit die alten Graffiti mit weißer Farbe übermalt. Unseren Informationen zufolge soll dort, ganz im Geist der Straßenkunst, eine “saubere” Fläche geschaffen werden, damit die Künstlerin Sandra Biewers im Rahmen des “Kufa’s Urban Art” Projekts, an dieser Stelle ungestört eine “Tier-Achterbahn” hinzaubern kann. Der Straßenkünstler Daniel MacLloyd soll hinter der Brücke im Dieswee ein weiteres Graffiti mit Schülern planen.

Die Bilder am Eingang zum Dieswee gehörten seit 20 Jahren zum Escher Stadtbild. Sie stammten aus einer Zeit, in der Graffiti zumindest in Luxemburg noch in den Kinderschuhen steckte. 1997 hatte der Interessenverein Brill eine Initiative ins Leben gerufen, um die triste Mauer am Boulevard Kennedy zu verschönern. Zahlreiche Jugendliche und Kinder aus der Brillschule beteiligten sich an dem Projekt, das mit der Genehmigung der Stadt Esch und der CFL umgesetzt wurde.

Die Aktion kommt nicht bei jedem gut an. Der Graffiti-Künstler Sven Johanns, der unter dem Namen Shok arbeitet, bedauert in einem Facebook-Post, dass die “Old-School”-Graffiti entfernt werden und stellt die Frage, ob es in Esch nicht hundert andere Plätze gebe, wo noch nichts gemalt wurde.