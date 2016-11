"Traurige Nachrichten"

Sad news, more than ever, we have to fight against populism and find a new horizon for our citizens#Elections2016 #trumpwins #USElection2016 — Mady Delvaux (@mady_delvaux) November 9, 2016

Die Wahl des 70-jährigen Baumoguls Donald Trump zum 45. US-Präsidenten ( ► Link ) ist Fakt. Am Tag danach bewegen sich Reaktionen der Politiker in Luxemburg von Überraschung über Bestürzen bis hin zur Annahme des Wahlergebnisses. So schreibt die frühere Bildungsministerin und jetzige Europa-Abgeordnete, Mady Delvaux-Stehres (LSAP), im Zusammenhang mit dem Wahlergebnis auf Twitter von "traurigen Nachrichten" und fordert mehr denn je "einen Kampf gegen Populismus und neue Horizonte für unsere Bürger".

Beschäftigungsminister Nicolas Schmit (LSAP) bezeichnet das Wahlrergebnis als "einen neuen Sieg des Populismius" und spricht sich für einen Überdenken "unserer naiven Vorstellungen von Globalisierung, Freizügigkeit und der zunehmenden Ungerechtigkeiten".

Cette nouvelle victoire du populisme nous oblige à revoir nos vues béates sur la globalisation,le libre-échange et la montée des inégalités — Nicolas SCHMIT (@nicolasschmit2) November 9, 2016

Der EU-Kommissionspräsident und langjähriger Premierminister Luxemburgs, Jean-Claude Juncker, überbringt in einer ersten gemeinsamen Reaktion mit Ratspräsidenten Donald Tusk zunächst Donald Trump seine Glückwünsche. Juncker mahnt den künftigen US-Staatsoberhaupt zur "engerer Zusammenarbeit " zwischen der Europäischen Union und den Vereinten Staaten. Nur dann, schreibt er, könne man es weiter schaffen, "den Unterschied in der Handhabung von noch nie da gewesenen Herausforderungen" zu vollbringen.

Congratulations @realDonaldTrump. Only by cooperating closely can EU&US continue to make a difference in dealing w/ unprecedented challenges pic.twitter.com/6ic39caqiB — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) November 9, 2016

Während Juncker und Tusk in ihrem offiziellen Schreiben an Trump an die "Brücken über den Atlantik" mit Nachdruck erinnern, so findet Wirtschaftsminister Etienne Schneider (LSAP) klare Worte statt diplomatischen Floskeln zum neuen US-Präsidenten Trump. Schneider spricht von einer "enttäuschenden Wahl", betont aber staatsmännisch, dass man ihren "Ausgang respektieren" soll.

Scrutin décevant, mais dans une démocratie, il convient de respecter le résultat d'une élection #elections2016 #UsElections #Trump — Etienne Schneider (@EtienneSchneide) November 9, 2016

Von einer "Rache der Arbeiter für 35 Jahre Neoliberalismus und die Ignoranz der wirtschaftlichen und politischen Eliten" spricht der Europa-Abgeordnete aus Luxemburg, Claude Turmes auf Twitter.

#Trump victory is the revenge of the working class for 35 yrs of neoliberalism & ignorance of economic and political elites! #USElections — Claude Turmes (@ClaudeTurmes) November 9, 2016

"Schlechte Überraschung, aber nicht überraschend" schreibt zur US-Wahl der Ko-Präsident von "déi gréng", Christian Kmiotek. Er weist auf die Tendenz hin, dass "Populisten auf beiden Seiten des Atlantik aufkommen" und schlägt dabei die Brücke zum Brexit.

Bad surprise #USElection2016 But not surprising : populists on the rise both sides of the Atlantic; in line with #brexit referendum outcome — Christian KMIOTEK (@KmiotekC) November 9, 2016

Der LSAP-Abgeordnete Marc Angel geht auf die Wahltaktik Trumps ein: "Lügen verbreiten, die Menschen teilen, mit Hasstiraden Ängste schüren. Das sind die Rezepte von Menschen wie Trump: Diese scheinen die Wähler zu mögen und das macht mir Angst", so Angel auf Twitter.

Spreading lies dividing people, use fears and hatespeech these were Trump's recipies voters seem to like this and that's scares me so much — Marc Angel (@MarcAngel_lu) November 9, 2016

"Sprachlos" hingegen ist Familienministerin Corinne Cahen (DP) im Zusammenhang mit der US-Wahlentscheidung. "Dann ist das jetzt wohl so", fasst sie kurz zusammen.

Dann ass et elo wuel esou. #ElectionDay over. Speechless! — Corinne Cahen (@CorinneCahen) November 9, 2016

Premierminister Xavier Bettel zeigte sich am frühen Mittwochmorgen "erschreckt, wenn er verschiedene Aussagen mit dem Namen des nächsten US-Präsidenten" verbindet. Dennoch "bleiben die USA unsere Freunde und Aliierten!" schreibt der DP-Politiker über eine Kollage mit Bildern aus dem sogenannten "Wahlfrühstück" der US-Botschaft.

Ech sinn erféiert wann ech verschidden Aussoen verbanne mam Numm vum wahrsch. next POTUS.Mee USA sinn a bleiwen eis enk Frënn an Alliéiert! pic.twitter.com/bFQhxI2alx — Bettel Xavier (@Xavier_Bettel) November 9, 2016

Von einem "Amerikanischen Albtraum, der wahrgeworden zu sein scheint", spricht Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium Francine Closener (LSAP) am Morgen nach der Wahl.

American nightmare seems to become true — Francine Closener (@FClosener) November 9, 2016

"Traurig" über das Wahlergebnis ist auch CSV-Parteipräsident Marc Spautz. Dieses "bereitet einem Sorgen", so der Politiker auf Twitter.

Dat Resultat mecht engem Suergen an mecht en traureg. — Marc Spautz (@marcspautz) November 9, 2016

Noch am frühen Mittwochmorgen schrieb LSAP-Fraktionschef Alex Bodry auf Twitter, dass er gerne an ein Wunder im Zusammenhang mit dem Ausgang der US-Wahlen glauben würde. "Leider reicht es knapp für den Trump, den Champion der Lügen, Vulgarität und der Hetze", zeigt sich Bodry enttäuscht.

#USwahl16 giff haut gären nach un e Wonner gleewen. Mee et geet knapp duer fir den Trump , champion vun de Ligen, Vulgaritéit an der Hetz. — Alex Bodry (@AlexBodry) November 9, 2016

Ähnliche Töne kommen auch von der DP. "Der amerikansiche Albtrumpwürde über Nacht Realität" schreibt Marc Ruppert.