Abdeslam: Anwälte schmeißen hin

Zur Begründung erklärten Frank Berton und Sven Mary dem Fernsehsender BFM am Mittwoch, der Beschuldigte Salah Abdeslam habe sich dazu entschieden, zu schweigen, um gegen die 24-stündige Videoüberwachung seiner Gefängniszelle zu protestieren. Die Behörden setzen darauf, dass Abdeslam Informationen über die Strategien und Netzwerke der Terrormiliz Islamischer Staat liefern und andere Personen identifizieren kann, die möglicherweise eine Verbindung zu den Anschlägen vom 13. November 2015 hatten. Damals kamen 130 Menschen ums Leben. Zu der Terrorserie bekannte sich der IS. Das gleiche Netzwerk, das Paris angegriffen hatte, schlug im März in Abdeslams Heimatstadt Brüssel zu. Bei Selbstmordanschlägen am Flughafen Zaventem und in einer U-Bahn-Station wurden 32 Menschen getötet. Wenige Tage zuvor war Abdeslam in seinem Versteck festgenommen worden.