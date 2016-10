Mehr als 4.600 Migranten gerettet

Bei den mehr als 30 Einsätzen am Dienstag seien auch 28 Leichen geborgen worden, teilte die Küstenwache am Mittwoch mit. Neben 13 Schiffen der Italiener seien auch die irische Marine, Hilfsorganisationen und private Handelsschiffe beteiligt gewesen. Die Schlepper nutzen das derzeit ruhige Wetter, um Migranten ( ► Link ) auf die gefährliche Überfahrt nach Italien zu schicken. Meistens setzen sie dabei einfache Schlauchboote ein, so auch am Dienstag.

Allein in den vergangenen zwei Tagen wurden mehr als 10.000 Migranten im Mittelmeer aufgegriffen. Mindestens 50 Menschen starben bei dem Versuch, Europa über den Seeweg zu erreichen. Die Internationale Organisation für Migration schätzt, dass rund 142.000 Menschen seit Anfang 2016 in Booten Italien erreicht haben, rund 3100 haben die Überfahrt nicht überlebt. Der Seeweg zwischen Libyen und Italien ist Hilfsorganisationen zufolge zur wichtigsten Route für afrikanische Flüchtlinge und Migranten auf dem Weg nach Europa geworden.