Frauen fordern Ende des Bürgerkriegs

Zum Internationalen Frauentag haben Frauen die Männer im Südsudan zur Beendigung des Bürgerkriegs in dem ostafrikanischen Krisenstaat aufgerufen. Tausende Frauen gingen in der Hauptstadt Juba am Mittwoch auf die Straßen. "Unsere Mädchen werden vergewaltigt, Mütter sexuell missbraucht", klagte Zeinab Yassin von einer nationalen Frauenrechtsbewegung. Der Krieg müsse enden.

Der Südsudan erlangte 2011 die Unabhängigkeit vom Sudan. Zwei Jahre später brach in Folge eines Machtkampfs an der Staatsspitze ein blutiger Bürgerkrieg aus. Zehntausende Menschen kamen seither ums Leben, rund 3,4 Millionen sind nach UN-Angaben auf der Flucht. In Teilen des Landes wurde im Februar eine Hungersnot erklärt.

Zahlreiche Rebellenorganisationen und bewaffnete Milizen erschweren die Kontrolle über das ölreiche Land. Den Sicherheitskräften wurde mehrfach neben Plünderungen, unrechtmäßigen Tötungen und Folter auch sexueller Missbrauch vorgeworfen. Es sei eine Schande, sagte die Studentin Laku Keji. "Was wir jetzt fordern ist, dass Männer ihre Waffen niederlegen und Frieden eine Chance geben."