Chinesen begrüßen das Jahr des Hahnes

Nach dem Mondkalender beginnt das neue Jahr in China um Mitternacht Ortszeit (17.00 Uhr MEZ) traditionell mit viel Feuerwerk. Doch versuchen die Behörden wegen der schlechten Luft in vielen Städten und der Sicherheitsrisiken, die Knallerei zu begrenzen. Zu dem wichtigsten chinesischen Familienfest sind in der weltgrößten Reisewelle zig Millionen in ihre Heimatorte gefahren. Das Reich der Mitte kommt praktisch zum Stillstand. Fabriken, Büros und Baustellen sind für eine Woche oder länger geschlossen.

Wahrsager rechnen mit einem politisch spannungsreichen Jahr. Als Grund wird das Element des Feuers genannt, das im chinesischen Horoskop diesmal mit dem Hahn verbunden ist, was nur alle 60 Jahre vorkommt. Viele Chinesen denken dabei allerdings spontan auch an die gefürchtete Unberechenbarkeit des neuen US-Präsidenten Donald Trump.