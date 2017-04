Keine Chance für Fessenheim

In einer zweistündigen Fernsehsendung, in der der Präsidentschaftskandidat auf einen „heißen Stuhl“ gesetzt und mit verschiedenen Gesprächspartnern durchleuchtet wurde, sagte Macron ohne wenn und aber, dass er die Atomanlage in Fessenheim schließen werde. Es werde darum gehen, die 2.000 Mitarbeiter in Fessenheim, wo nötig, umzuschulen und in neue Berufe zu bringen, sagte Macron.

Der Verwaltungsrat des Energiekonzerns EDF hatte wenige Stunden zuvor entscheiden, dass Fessenheim nur unter Bedingungen geschlossen werden sollte.

Im Bezug auf Syrien zeigte sich Macron bereit, weiter in Syrien zu intervenieren. Allerdings will Frankreich in Syrien militärisch nur im Rahmen einer UN Mission intervenieren und nur im Rahmen einer militärischen Koalition, kündigte Macron für den Fall an, dass er zum Präsidenten gewählt werden würde.