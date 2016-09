Ohne Ticket und Pass nach Istanbul

Derzeit liefen "umfangreiche Ermittlungen" zu dem Vorfall und der Frage, wie es dem Jungen gelang, alle Sicherheitskontrollen hinter sich zu lassen und sich ins Flugzeug zu setzen, erklärten die Flughafenbehörden am Freitag. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch. Der nach örtlichen Medienberichten 13-jährige Junge hatte es durch sämtliche Sicherheitskontrollen geschafft und war dann in eine Maschine der Middle East Airlines auf dem Weg nach Istanbul gestiegen.

Die Besatzung wurde erst nach dem Start der Maschine auf den Jungen in der Business Class aufmerksam, weil die Anzahl der Passagiere nicht mit den offiziellen Listen übereinstimmte. Der Junge hatte weder ein Ticket noch einen Pass bei sich. Woher der Teenager stammte und weshalb er in die Türkei reisen wollte, blieb zunächst unklar. In der Erklärung der Flughafenbehörden, die von der Nachrichtenagentur NNA verbreitet wurde, hieß es, jeder, der am Flughafen fahrlässig gehandelt habe, werde entsprechend bestraft. Zudem würden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Wer in Beirut ein Flugzeug besteigen will, muss eigentlich durch fünf Sicherheitsposten hindurch.