UN-Sitzung wegen Nordkoreas Raketentests

Die USA und Japan wollen die jüngsten Raketentests Nordkoreas in einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats diskutieren. Das teilte ein Sprecher der UN-Vertretung der USA in New York am Montag mit. Der Antrag für die Sitzung sei mit Südkorea abgestimmt worden. Ein Termin für das mögliche Treffen wurde zunächst nicht bekannt. Raketenversuche unter Verwendung ballistischer Raketentechnik sind Nordkorea durch UN-Resolutionen untersagt.

Nur wenige Wochen nach der Verurteilung eines seiner Tests mit Mittelstreckenraketen durch die UN hatte Nordkorea am Montag erneut mehrere Testraketen in Richtung japanische Küste abgefeuert. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs waren vier ballistische Raketen an der Westküste Nordkoreas gestartet worden und etwa 1000 Kilometer weit geflogen. Das kommunistisch regierte Land arbeitet an der Entwicklung von Mittel- und Langstreckenraketen, die einen Atomsprengkopf bis in die USA tragen können.

