Verdächtiger im Mordfall aus Herne gefasst

Im Zusammenhang mit dem Mord an einem neunjährigen Jungen in der Stadt Herne kam es am Donnerstagabend zu einer Festnahme. Der mutmaßliche Kindermörder Marcel H. wurde gefasst. Das verlautete am Donnerstagabend aus Polizeikreisen. Seine Identität müsse noch geklärt werden, aber man gehe davon aus, den Gesuchten zu haben, hieß es.

Die Ermittler hatten nach dem 19-jährigen Marcel H. gesucht. Polizeihubschrauber, Spürhunde und ein Großaufgebot waren im Einsatz. Die Polizei machte zunächst keine Angaben über die Umstände der Festnahme in Herne. Laut AFP soll sich der Mann als der Gesuchte Marcel H. bezeichnet haben, woraufhin die Polizei gerufen und der Verdächtige festgenommen wurde.

Der als Einzelgänger geltende Marcel H. steht im dringenden Verdacht, den neunjährigen Nachbarsjungen am Montagabend im Keller eines Reihenhauses in Herne erstochen zu haben. Anschließend verlor sich die Spur des 19-Jährigen, der sich mit seiner Tat im sogenannten Darknet gebrüstet haben soll. Nach der Bluttat soll er Suizidabsichten angedeutet haben. Bei der Polizei gingen mehr als 1.400 Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten ein.

Kurz nach der Festnahme des Verdächtigen sind in einer Wohnung in der nordrhein-westfälischen Stadt zwei weitere Leichen gefunden worden. Wie die Polizei in Dortmund sagte, gab der Festgenommene selbst den Hinweis auf die Wohnung. Der Anwalt der Familie des getöteten Jaden sagte der Zeitung: "Die Familie ist unendlich erleichtert und glücklich, dass der mutmaßliche Mörder des kleinen Jaden lebend gefasst werden konnte und seiner gerechten Bestrafung zugeführt werden kann."