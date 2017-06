Kein EU-Pass nach dem Brexit

Es gibt "keine Möglichkeit", die Großbritannien erlaube, nach einem Brexit weiter über den EU-Pass auf Finanzprodukten zu verfügen. "Wer raus ist, ist nun mal nicht drin", so Frieden am Freitagmorgen gegenüber von CNBC. Daher könne Großbritannien auch nicht über den EU-Pass verfügen.

Als Beispiel nannte Luc Frieden die Schweiz: Auch sie ist nicht Mitglied in der EU, habe aber mehrmals angefragt, ob sie trotzdem über das Recht des "EU-Passes auf Finanzprodukten" verfügen könne. Erhalten haben sie dieses begehrte Recht jedoch nie.

