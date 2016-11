Der Tageblatt-Mann im Weißen Haus

Er arbeitete für das Tageblatt, wanderte in die USA aus und ist nun Starfotograf im Weißen Haus: Olivier Douliery. Das Porträt eines bodenständigen Washington-Insiders, der die Präsidenten auf Schritt und Tritt begleitet. „Ich habe morgen zwischen 13.15 und 13.30 Uhr kurz frei. Komm wir treffen uns um 13.20 Uhr.“ Wer im Weißen Haus arbeitet, wird zum Meister des Zeitmanagements. Zehn Minuten also, um diesen einmaligen Fotografen kennenzulernen. Weder ein Porträt noch ein Interview sind geplant. Ob er wohl dazu bereit ist? Zumindest die Ortswahl lässt vermuten, dass die Zeit selbst für Smalltalk ein wenig knapp wird.

Peet’s Coffee in der 17th Street an der Ecke zur Pennsylvania Avenue ist einen Sprung vom Sitz des US-Präsidenten entfernt. Es herrscht für diese Jahreszeit Ausnahmewetter in Washington. Die Menschen strömen unter blauem Himmel und mildem Sonnenschein auf die Terrassen. Gläser klirren, das Lunch wird verschlungen und der „Coffee to go“ genüsslich aus Plastikbechern geschlürft. 13.40 Uhr. Douliery ist noch nicht aufgetaucht. Das war es dann. Ein letztes Mail, ob das Treffen immer noch stehe. Keine Antwort. Ob er vielleicht vorbeigelaufen ist?

Er hat sie alle geknipst, doch Fotos zu seiner eigenen Person findet man nicht. Nur ein schwarzweißes Bild, auf dem man ihn nicht erkennt. Er könnte Doctor House sein. Dabei ist er nicht zu übersehen. Zwei Taschen, zwei Riesenkameras und einen roten Sicherheitsausweis um den Hals: Olivier Douliery wirkt bereits aus weiter Entfernung wie ein Vollblutfotograf. Mit einem breiten Lächeln schleppt er sein schweres Material über die Straße. Man fühlt sich auf Anhieb in seiner Gegenwart wohl.

„Tut mir wirklich leid, dass ich zu spät komme. Ich musste noch die Bilder vom Präsidenten an die Agentur weiterschicken“, entschuldigt sich Douliery. Kein Grund zur Entschuldigung, es ist vielmehr ein glücklicher Zufall. Aus den geplanten zehn Minuten wird nun ein ganzer Nachmittag. „Hast du schon gegessen? Ich sterbe vor Hunger“, fragt Douliery. Wir nehmen in einem kleinen Lokal um die Ecke Platz. Er bestellt den gemischten Salat mit Huhn und Humus. Sein Englisch hat immer noch einen charmanten französischen Akzent. Douliery setzt sich hin.

Seine blauen Augen sind voller Leben. Wie anstrengend sein Alltag ist, verraten lediglich die dunklen Augenringe und die tiefen Furchen seiner geflügelten Lachfalten neben den kräftigen Brauen. Der rostfarbene Dreitagebart umhüllt das markante Kinn, das weit aufgeknöpfte Hemd rundet den Frenchie-Look ab. Nach ein wenig Smalltalk kommt die unangenehme Frage, ob er mit einem Porträt einverstanden sei.

„Oh, ich dachte, wir würden uns nur zum Plauschen treffen.“ Er ist nicht wirklich wütend, doch Enttäuschung macht sich ein wenig in den eben noch so fröhlichen Augen breit. Es tut einem fast leid, ihn darauf angesprochen zu haben. „Ich habe zuletzt einige schlechte Erfahrungen gemacht. Ich will nicht unfreundlich sein“, erklärt Douliery. Er sieht die Verlegenheit bei seinem Gegenüber. „Was soll es. Schmeiß das Ding an.“ Er lächelt wieder und kneift die Augen fest zusammen. Das Aufnahmegerät läuft. Es folgt die Geschichte eines Ausnahmetalents.

„Ich bin dem Tageblatt bis heute dankbar.“ Er ist fast jeden Tag im Weißen Haus, umringt von Starjournalisten und den mächtigsten Politikern aus aller Welt. Dennoch kennt Douliery seine Wurzeln. Seine Dankbarkeit wirkt nicht aufgesetzt. Im Gegenteil. Er erinnert sich noch an die Anfänge seiner Karriere. „Ich war beim Tageblatt im Vorstellungsgespräch und habe mein Fotoportfolio gezeigt. Mein Gegenüber sagte nichts und blieb ruhig.“ Zwei, drei Minuten habe absolute Stille geherrscht. Dann habe es geheißen: „Wann bist du bereit, um loszulegen?“ Seine Antwort: „Wann Sie wollen.“

Eine Einladung wird vor ihm auf den Tisch gelegt. „Heute Abend ist ein Konzert der Backstreet Boys in Luxemburg-Stadt. Da gehst du hin.“ Douliery lacht herzlich. Er deckt die Show ab und überzeugt. „Danach habe ich fast drei Jahre für das Tageblatt und Le Jeudi gearbeitet. Ich habe in dieser Zeit sehr viel über Porträtfotografie gelernt, auf die ich mich später spezialisiert habe.“ Vor seiner Zeit in Luxemburg hatte der Franzose seine Ausbildung beim Pressedienst der französischen Luftwaffe (Sirpa) absolviert. Er arbeitete eineinhalb Jahre als Fotograf (...)

