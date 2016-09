Fluggesellschaft verwechselt Kinder

Eine US-Fluggesellschaft hat zwei alleinreisende Jungen verwechselt und sie bei den falschen Müttern abgesetzt. Sie sei geschockt gewesen, als ihr am "John F. Kennedy International Airport" in New York das falsche Kind übergeben wurde, berichtete eine der Mütter, Maribel Martinez, der Tageszeitung "New York Daily News". Ihr fünfjähriger Sohn Andy war anstelle des anderen Jungen nach Boston geflogen worden.

"Nein, das ist nicht mein Kind", habe sie den Angestellten von JetBlue angebrüllt, sagte Martinez. "Ich war am Durchdrehen." Vermutlich waren die Pässe der Kinder verwechselt worden. Auf ein Armband Andys mit seinem Namen habe offenbar niemand geachtet, sagte Martinez. "Ich dachte, er sei entführt worden. Ich dachte, ich würde ihn nie wiedersehen."

Die Airline kündigte an, die Verwechslung zu untersuchen. Die beiden Kinder seien immer unter Aufsicht der mitreisenden Begleitperson der Fluggesellschaft gewesen, hieß es in einer Erklärung. Nach dem Zwischenfall vom 17. August seien sie schnellstmöglich zu ihren Familien gebracht worden. Martinez sagte, die Fluggesellschaft habe drei Stunden gebraucht, um Andy in Boston aufzuspüren. Am Telefon habe er zu ihr gesagt: "Mami, sie haben mich in ein anderes Flugzeug gesetzt."

Beide Jungen waren in der Dominikanischen Republik in die Flugzeuge gestiegen. Andy war nach einem Urlaub mit seiner Mutter noch länger bei Verwandten geblieben. Damit er auch sicher an Bord seines Fliegers gebracht wurde, habe sie 100 Dollar Aufpreis gezahlt, sagte Martinez. JetBlue erstattete der Mutter schließlich das Rückflugticket für ihren Sohn und schenkte der Familie Fluggutscheine im Wert von 2.100 Dollar.