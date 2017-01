Juncker weigerte sich, Englisch zu sprechen

Der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wurde am Montag in Brüssel gefragt, warum er seine Rede auf Französisch hielt. In seiner Antwort spielte er auf den angekündigten EU-Austritt Großbritanniens an und sagte: "Englisch ist eine scheidende Sprache der Europäischen Union, deshalb werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass andere offizielle Sprachen genauso intensiv eingesetzt werden, wie es für Englisch der Fall war."

Schon am 19. Januar testete der Kommissionspräsident die Bereitschaft des Publikums, sich die Rede in anderen Sprachen anzuhören: