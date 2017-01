Ring von Kunstschmugglern ausgehoben

Federführend bei der Operation mit dem Codenamen "Pandora" waren die Polizei in Spanien und Zypern, wie die europäische Polizeibehörde Europol mit Sitz in Den Haag am Montag mitteilte.

75 Verdächtige wurden im Rahmen von "Pandora" im Oktober und November 2016 festgenommen. Insgesamt wurden 3561 Kunstwerke und Kulturgüter sichergestellt, bei etwa der Hälfte habe es sich um archäologische Fundstücke gehandelt. Allein in der spanischen Stadt Murcia wurden 500 archäologische Stücke gefunden, 19 von ihren waren 2014 aus dem dortigen Museum gestohlen worden, teilte Europol mit.

Einige der sichergestellten Stücke seien von großer archäologischer Bedeutung, wie etwa ein von der Polizei in Griechenland gefundener osmanischer Grabstein und eine post-byzantinische Ikone mit einer Darstellung des Heiligen Georg.

Ziel von "Pandora" sei es gewesen, in den Kulturdiebstahl verwickelte kriminelle Netzwerke zu zerstören. Besonderes Augenmerk galt dem Schmuggel von Kulturgütern aus Konfliktzonen. An der "Operation Pandora" beteiligt waren unter anderem auch die UN-Kulturbehörde Unesco, die Welt-Zollbehörde WCO und die Polizeibehörden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.