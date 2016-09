Nach Anschlägen: Verdächtiger festgenommen

Dies teilte der Bürgermeister der Stadt Elizabeth in New Jersey, Christian Bollwage, am Montag mit. Der NBC-Sender für New York berichtete, vor der Festnahme habe es einen Schusswechsel gegeben.

In New York waren bei einer Explosion am Samstag 29 Menschen verletzt worden. Wenige Stunden zuvor war in New Jersey vor einem Benefizlauf eine Rohrbombe in einem Mülleimer explodiert. Nach Einschätzung der Ermittlungsbehörden hatte der Anschlag vom Wochenende in New York offenbar einen terroristischen Hintergrund.