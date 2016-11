Russland unterstützt Durchfahrt humanitärer Konvois

Nach der Wiedereroberung einiger Bezirke durch die syrische Armee unterstütze Moskau die Durchfahrt humanitärer Konvois in die betroffenen Viertel, sagte Generalleutnant Sergej Rudskoj am Mittwoch der Agentur Interfax zufolge in Moskau. Die syrische Armee habe dazu auch die wichtige Castello-Verbindungsstraße unter ihre Kontrolle gebracht. Bislang lägen aber noch keine Anfragen etwa von den Vereinten Nationen vor.

Rund 18 000 Zivilisten hätten die Stadt in den vergangenen Tagen verlassen, sagte Rudskoj. Unabhängige Berichte lagen nicht vor. Der Generalleutnant wies Vorwürfe syrischer Regierungsgegner erneut zurück, Russland fliege weiter Angriffe auf Aleppo. Moskau attackiere die Stadt seit dem 18. Oktober nicht mehr, sagte er.

Rudskoj kündigte die Entsendung von mehr als 200 Pionieren und rund 50 Spezialfahrzeugen zum Minenräumen in Aleppo an. Die Soldaten besäßen bereits Erfahrung vom Entminen der Stadt Palmyra. Dort hatten Pioniere im Frühjahr 2016 nach eigenen Angaben rund 17 500 Minen entschärft, die von der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) ausgelegt worden waren. Russland flog zudem ein Feldlazarett nach Aleppo.