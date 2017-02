Drohne kracht durch Hochhausfenster

Eine Hochhausbewohnerin in New York hat ebenso ungebetenen wie ungewöhnlichen Besuch bekommen: Eine Drohne krachte am Sonntagnachmittag (Ortszeit) durch das Fenster ihrer Wohnung im 27. Stock und landete nur weniger Zentimeter vor ihr auf dem Boden.

Die 66-jährige hatte an ihrem Computer gesessen, als die Drohne einflog und blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Die barg das Fluggerät und ist nun dabei, den Besitzer zu ermitteln.