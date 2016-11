UN-Klimakonferenz im Schatten von Trump-Sieg

Zum Auftakt der Regierungsrunde bei der Weltklimakonferenz in Marrakesch haben hochrangige Vertreter an die USA appelliert, auch unter ihrem künftigen Präsidenten Donald Trump ihre Verpflichtungen einzuhalten. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon äußerte am Dienstag in der marokkanischen Stadt die Hoffnung, dass der erklärte Klimawandel-Skeptiker seine Haltung ändere und die Dringlichkeit des Kampfs gegen die Erderwärmung einsehe. Auch Frankreichs Staatschef François Hollande forderte Trump auf, die Uhr nicht zurückzudrehen.

Er sei davon überzeugt, dass Trump "den Ernst und die Dringlichkeit, dem Klimawandel zu begegnen, verstehen" werde, sagte Ban vor Journalisten in Marrakesch. "Die ganze Welt" engagiere sich gegen den Klimawandel. "Ich bin mir sicher, als Präsident der USA wird er das verstehen, er wird zuhören, er wird seine Wahlkampf-Aussagen ändern." Ban forderte zudem ein Einstellen der Subventionen für klimaschädliche Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas, die mehr als 465 Milliarden Euro pro Jahr ausmachen. Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, er werde als Präsident das Pariser Klimaschutzabkommen aufkündigen. Die Erderwärmung nannte er eine Erfindung der Chinesen.

Hollande sagte, es sei nicht nur die "Pflicht der USA, sondern auch in ihrem Interesse", die unter Trumps Vorgänger Barack Obama eingegangenen Verpflichtungen einzuhalten. Der Kampf gegen den Klimawandel trage zur "Sicherheit und Stabilität" in der Welt bei. Bei der Klimakonferenz in Marrakesch geht es um die Umsetzung der Klimaschutzziele von Paris. Die Weltgemeinschaft hatte sich in der französischen Hauptstadt im Dezember 2015 darauf verständigt, die Erderwärmung auf ein beherrschbares Maß von deutlich unter zwei Grad und möglichst unter 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.

Die bisher vorliegenden nationalen Zusagen zur Verringerung des Treibhausgasausstoßes reichen dazu allerdings bei weitem nicht aus. Rund 80 Staats- und Regierungschefs tagen derzeit in Marrakesch. Für die Bundesregierung nehmen Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) und Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) teil. Hendricks räumte im Deutschlandfunk ein, dass Deutschland die von der Regierung zugesicherte Minderung des Treibhausgasausstoßes bis 2020 um 40 Prozent "höchstwahrscheinlich" knapp verfehlen werde. Zugleich verteidigte sie den Klimaschutzplan 2050, um den die Bundesregierung in den vergangenen Wochen heftig gerungen hatte.

In Marrakesch nannte Hendricks die nationalen Klimapläne "das Herzstück des Pariser Abkommens". "Nur wenn wir die Entwicklungsländer dabei unterstützen, diese konsequent umzusetzen, werden sie bereit sein, ihre Ambition schrittweise zu erhöhen." Müller begrüßte die Gründung einer globalen Klimapartnerschaft am Dienstag in Marrakesch. Es handelt sich um einen Zusammenschluss von Industrie- Entwicklungs- und Schwellenländern, der eine schnelle Umsetzung der nationalen Klimapläne sicherstellen soll. Die Bundesregierung finanziert unter anderem den Aufbau des Sekretariats der Klimapartnerschaft.

Auch der Direktor des UN-Umweltprogramms (UNDP), Erik Solheim, appellierte an die Industrieländer, die Entwicklungsländer bei der Bewältigung von Klimafolgen zu unterstützen. Laut dem UNDP werden bis zum Jahr 2030 zwischen 140 und 300 Milliarden Dollar benötigt, um die Auswirkungen von Wetterextremen oder steigenden Meeresspiegeln in den Griff zu bekommen. Das Pariser Klimaabkommen war am 4. November in Kraft getreten und wurde inzwischen von 110 Staaten ratifiziert, darunter die größten Treibhausgas-Verursacher USA und China.