Iran droht USA mit "Ohrfeige"

"Der Feind sollte sich nicht vertun. Wenn er einen diesen Fehler macht, wird er eine heftige Ohrfeige bekommen", zitierte die Internetseite der Revolutionsgarden deren Bodentruppen-Befehlshaber General Mohammed Pakpur am Mittwoch. Am selben Tag beendete die Elitetruppe ein dreitägiges Manöver, bei dem Raketen, Panzer, Drohnen, Hubschrauber und Artillerie zum Einsatz kamen. Die Botschaft der Übung sei, "nichts Dummes zu tun", sagte Pakpur der halbamtlichen Nachrichtenagentur Tasnim. "Jeder konnte heute sehen, welche Schlagkraft wir am Boden haben."

US-Präsident Donald Trump hat einen härteren Kurs gegen den Iran als sein Vorgänger Barack Obama angekündigt. Das Abkommen zur Lösung des Streits um das iranische Atomprogramm bezeichnete er als "den schlimmsten Deal, der je verhandelt wurde". Neun Tage nach Trumps Amtsantritt testete der Iran eine Rakete, woraufhin der Präsident den Ton verschärfte. Er habe das Land verwarnt, erklärte Trump. Die USA behielten sich alle Optionen offen.