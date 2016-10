Hollande: Sicherheit bei Olympia 2024

Frankreich kann nach den Worten von Staatspräsident François Hollande die Sicherheit während der Olympischen Spiele 2024 in Paris gewährleisten, falls die Stadt zum Zuge kommt."Die Sicherheit ist unsere wichtigste Priorität", sagte der Staatschef beim Besuch des IOC-Präsidenten Thomas Bach am Sonntag in Paris.

Frankreich wurde in den zurückliegenden eineinhalb Jahren von einer beispiellosen Terrorserie erschüttert. Vor zweieinhalb Monaten raste ein radikalisierter Mann mit einem Lastwagen über die Strandpromenade von Nizza und riss 86 Menschen in den Tod. Im Land gilt weiter der Ausnahmezustand; vor markanten öffentlichen Gebäuden patrouillieren Soldaten und Polizisten.

Nach dem Rückzug Roms sind neben Paris nur noch Los Angeles und Budapest verbliebene Bewerber um die Sommerspiele 2024. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) entscheidet im September 2017 in Lima über den Gastgeber.

"Paris hat eine sehr starke Kandidatur", sagte Bach laut Nachrichtenagentur AFP. Er sei sehr beeindruckt von der Einheit Frankreichs, der Politiker und der Sportler, so Bach. Er hatte seine Visite am Samstag begonnen.