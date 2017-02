Ausschreitungen bei Protesten gegen Polizeigewalt in Frankreich

Anlass der Proteste mit rund 2.000 Teilnehmern war die brutale Festnahme eines jungen Schwarzen in einer Pariser Problemvorstadt vor einer Woche.

Am 2. Februar hatten Polizisten in der nur rund ein Dutzend Kilometer von Bobigny entfernten Vorstadt Aulnay-sous-Bois einen jungen Schwarzen festgenommen, den sie des Drogenhandels verdächtigten, und dabei mit Schlagstockhieben schwer verletzt.

Ein Polizist soll ihm einen Schlagstock in den After gerammt haben. Der 22-Jährige musste operiert werden und ist zwei Monate lang arbeitsunfähig geschrieben. Der Fall sorgte in Frankreich für Wut und Empörung, zahlreiche Menschen gingen auf die Straße.

Der Fall wirft auch ein Schlaglicht auf das problematische Verhältnis zwischen der Polizei und jungen Bewohnern von Brennpunktvierteln.