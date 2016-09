Usbekistans Präsident Karimow ist tot

Usbekistans Präsident Islam Karimow ist tot. Der 78-Jährige starb am Freitag an den Folgen eines Schlaganfalls, wie das Staatsfernsehen der zentralasiatischen Republik berichtete. "In tiefer Trauer verkünden wir den Tod unseres lieben Präsidenten", sagte der TV-Moderator am Abend in einer Mitteilung an die "Landsleute". Demnach soll Karimow am Samstag in seiner Heimatstadt Samarkand beerdigt werden. Karimow hatte sich zuletzt auf der Intensivstation eines Krankenhauses befunden. Am Freitagmorgen hieß es auf der Internetseite der Regierung, der Gesundheitszustand des Präsidenten habe sich zuletzt "rapide" verschlechtert. Der Politiker hatte das Land 25 Jahre lang autoritär geführt. Seine Nachfolge ist ungeklärt, die möglichen Kandidaten sind zerstritten.