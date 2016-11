US-Präsident Obama in Berlin eingetroffen

Am Mittwochabend landete die Air Force One des scheidenden Staatsoberhaupts auf dem militärischen Teil des Flughafens Tegel. Mit Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich Obama später im Hotel Adlon am Brandenburger Tor zum Abendessen treffen. Ab Donnerstagnachmittag sind offizielle bilaterale Gespräche im Kanzleramt geplant. Am Freitag treffen sich Merkel und Obama mit dem französischen Präsidenten Francois Hollande, dem italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi, dem spanischen Regierungschef Mariano Rajoy und der britischen Premierministerin Theresa May.

Die Treffen werden von der Wahl des Republikaners Donald Trump zum neuen US-Präsidenten überlagert, der im Wahlkampf eine Reihe von Kursänderungen angekündigt hat. Obamas Amtszeit endet im Januar. Der US-Präsident war zuvor zu Besuch in Griechenland. Vor seiner Weiterreise zeigte er sich in Athen optimistisch, dass die USA auch unter seinem Nachfolger Trump zu ihren Verpflichtungen in der Nato stehen würden. "Ich bin zuversichtlich, dass so, wie Amerikas Bekenntnis zur transatlantischen Allianz sieben Jahrzehnte gehalten hat - unter demokratischen und republikanischen Präsidenten - dass dieses Bekenntnis auch in Zukunft gelten wird", sagte er. Zugleich rief Obama die Europäer auf, am historischen Projekt der europäischen Einigung festzuhalten und es trotz aller Probleme zu verteidigen.