Castros Urne trifft in Santiago de Cuba ein

Zehntausende Menschen empfingen die Wagenkolonne am Samstag in der Stadt im Südosten der sozialistischen Karibikinsel. An diesem Sonntag soll die Urne dort auf dem Friedhof Santa Ifigenia beigesetzt werden.

Seit Mittwoch war die Urne von der Hauptstadt Havanna durch 13 Provinzen nach Santiago de Cuba gebracht worden. Im ganzen Land säumten Menschen die Straße, um von Castro Abschied zu nehmen.

Der frühere Präsident Kubas war am 25. November im Alter von 90 Jahren gestorben. Castro hatte das Land 47 Jahre lang mit harter Hand regiert. Nach der Machtübergabe 2006 leitete sein Bruder Raúl Castro einen vorsichtigen wirtschaftlichen Öffnungskurs ein und nahm diplomatische Beziehungen zum einstigen Erzfeind USA auf.