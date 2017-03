NGOs appellieren an die EU

162 Nichtregierungsorganisationen aus 20 Ländern haben von der Europäischen Union mehr Einsatz für Menschenrechte statt Abweisung von Migranten gefordert. Mit Blick auf den EU-Gipfel Ende der Woche in Brüssel appellierten Organisationen wie Save the Children und Oxfam am Dienstag an die EU-Regierungen, «in ihrer Flucht- und Migrationspolitik die menschenrechtlichen Grundlagen (zu) achten, auf denen die Europäische Union gründet». Menschen vor allem davon abzuhalten, europäischen Boden zu erreichen und ihnen damit den nötigen Schutz zu verweigern, werde dem nicht gerecht.

«Gemeinsam müssen wir verhindern, dass legitime Sorgen ... ausgenutzt und missbraucht werden, um das Europäische Projekt zu Fall zu bringen», heißt es in der gemeinsamen Erklärung. «Wir erwarten eine nachhaltige, weitsichtige Migrationspolitik, die den Respekt für Menschenrechte garantiert, anstatt sie zu gefährden.»

Dazu gehöre etwa die Erweiterung von sicheren und regulären Zugangswegen nach Europa mit humanitären und anderen Visa. «Nur ein Europa, dass die Rechte von ausnahmslos allen verteidigt, ist ein Europa, auf das wir stolz sein können.»