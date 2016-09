Baden verboten

Diejenigen die im Moment an der belgischen Küste sind, sollten das Schwimmen im Meer lieber unterlassen. In den meisten Ferienorten ist es unter Strafe verboten im Meer zu baden. Und die Strafe kann ziemlich saftig sein: bis zu 250 Euro kann es kosten, falls man sich nicht an das Verbot hält.

In drei unter den Luxemburgern sehr beliebten Ferienorten - Blankenberge, Coxyde und Knokke-Heist - bleibt das Baden jedoch weiterhin erlaubt.

Laut der belgischen Nachrichtenwebsite lavenir.net ist der Mangel an Bademeistern der Grund für das Verbot. Wie der Bürgermeister von Coxyde, Marc Vanden Busschen avenir.net erklärte, hängt die Entscheidung, Bademeister zu beschäftigen oder nicht, von den einzelnen Kommunen ab.

Eine Bestimmung, die umstritten ist, da sie für Unklarheit sorgt. Der Bürgermeister vn Bredene, Steve Vandenberghe, kritisiert den Mangel an Einheitlichkeit: "Baden sollte überall oder nirgends erlaubt sein."