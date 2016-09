Rauswurf aus der EU

Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn fordert in einem Interview mit der Zeitung "Die Welt" den Ausschluss Ungarns aus der Europäischen Union. "Wir können nicht akzeptieren, dass die Grundwerte der Europäischen Union massiv verletzt werden", so Asselborn in dem Interview. Und weiter: "Wer wie Ungarn Zäune gegen Kriegsflüchtlinge baut oder wer die Pressefreiheit und die Unabhängigkeit der Justiz verletzt, der sollte vorübergehend oder notfalls für immer aus der EU ausgeschlossen werden."

Klare Worte des luxemburgischen Außenministers gegen die ungarische Regierung. Er wirft dem ungarischen Ministerpräsidenten Orbán schwere Fehler im Umgang mit Flüchtlingen vor. "Hier werden Menschen, die vor dem Krieg fliehen, fast schlimmer behandelt als wilde Tiere“, beschrieb Asselborn die Situation in Ungarn.

Besonders hart zieht Asselborn mit dem ungarischen Ministerpräsidenten ins Feld, als er sagt: "Typen wie Orbán haben uns eingebrockt, dass die EU in der Welt dasteht wie eine Union, die sich anmaßt, nach außen Werte zu verteidigen, aber nach innen nicht mehr fähig ist, diese Werte auch aufrechtzuerhalten."

Am Freitag treffen sich die 27 EU-Staats- und Regierungschefs ohne Großbritannien informell in der slowakischen Hauptstadt Bratislava. Es soll über die Zukunft des "Brexit" beraten werden.