Explosion erschüttert SpaceX-Startrampe

Das teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA in Cape Canaveral mit. Noch im Umkreis mehrerer Kilometer schwankten Gebäude, mehrere Explosionen zogen sich über Minuten hin. Eine Rauchwolke verdunkelte den Himmel. Sirenen heulten.

Der Test wurde von der NASA als Routine bezeichnet. Er sei vor einem für Samstag geplanten Satellitenstart von der Cape Canaveral Air Force Station vorgenommen worden. Eine Trägerrakete sollte an diesem Wochenende einen israelischen Satelliten ins All befördern.

Zu den SpaceX-Kunden aus der Privatwirtschaft zählt auch die SES aus Luxemburg. Sie hat am Dienstag bekannt gegeben, dass die beiden Unternehmen eine Vereinbarung über den Start des Satelliten SES-10 mithilfe einer Falcon-9-Trägerrakete von SpaceX zum Transport in den Orbit getroffen haben. Der Start des Satelliten, der in eine geostationäre Umlaufbahn gebracht und die Möglichkeiten von SES in Lateinamerika erweitern wird, soll im vierten Quartal 2016 erfolgen. SES-10 werde somit der allererste Satellit sein, der von einer Trägerrakete von SpaceX befördert werde, schreibt die Gesellschaft aus Betzdorf.

Weitere Details zu der Explosion waren zunächst nicht bekannt.