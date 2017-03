Juncker und Tusk kritisieren Türkei scharf

Die Präsidenten von EU-Kommission und Europäischem Rat haben die Nazi-Vergleiche der türkischen Regierung gegenüber Deutschland und den Niederlanden deutlich zurückgewiesen.

Kommissionschef Jean-Claude Juncker sagte am Mittwoch, mit derartigen Äußerungen bewege sich die Türkei von der EU weg und verschlechtere ihre Beitrittsperspektive. "Die EU tritt nicht der Türkei bei, die Türkei tritt der EU bei", stellte Juncker vor dem Europäischen Parlament in Straßburg klar.

Er werde solche Vergleiche nicht hinnehmen. "Wir werden nicht akzeptieren, dass unsere Regierungen mit den Nazis verglichen werden", sagte er unter lautem Applaus der Europaabgeordneten. Juncker verwies auf die Besetzung seines Heimatlandes Luxemburg durch die deutsche Wehrmacht während der Zeit des Nationalsozialismus.

TURKEY | I will never accept comparison btw Nazis & gov't in power. #TR is distancing itself from #EU - says Juncker pic.twitter.com/heHGnt8W6x