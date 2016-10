Dutzende Tote bei Massenpanik in Äthiopien

Am Rande religiöser Feierlichkeiten war es in Bishoftu rund 45 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Addis Abeba am Sonntag zu regierungsfeindlichen Ausschreitungen gekommen.

Die Behörden machten zunächst keine genauen Angaben zu Opferzahlen. Ein Mitarbeiter der Deutschen Presse-Agentur berichtete von der Kundgebung von Schätzungen zwischen 50 und 300 Toten. Zu den Feierlichkeiten sollen mindestens zwei Millionen Menschen zusammengekommen sein.

Augenzeugen berichteten, dass Menschen Steine auf Sicherheitskräfte geworfen und Parolen gegen die Regierung gerufen hätten. Die Polizei setzte Tränengas ein und schoss mit scharfer Munition in die Luft.

Bei Demonstrationen gegen die Regierung ist es in den vergangenen Monaten zu blutigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen.