Kaum Annäherungssignale zwischen Russland und USA

Ein Telefonat zwischen US-Außenminister John Kerry und seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow habe nur wenige Fortschritte gebracht, erklärte das US-Außenministerium am Freitag. Die Gespräche würden fortgesetzt, stünden aber weiter auf der Kippe. Erst am Donnerstag hatten die USA Russland mit dem Abbruch der diplomatischen Zusammenarbeit in Syrien gedroht.

Lawrow erklärte, Russland wolle Schritte erwägen, wie die Lage insbesondere in der heftig umkämpften Großstadt Aleppo "normalisiert" werden könne. Er führte die Äußerung nicht näher aus. Gleichzeitig warf er den USA indirekt vor, den Konflikt in dem Bürgerkriegsland anzuheizen, weil sie keine Unterscheidung zwischen gemäßigten Aufständischen und terroristischen Gruppen machten.

Vor rund eineinhalb Wochen war eine Waffenruhe in Syrien gescheitert. Die Kämpfe flammten wieder auf, nachdem die US-geführte Koalition versehentlich Stellungen der syrischen Armee aus der Luft angriff und einige Tage später ein Hilfskonvoi bombardiert wurde. Die USA werfen Russland und der syrischen Führung vor, den Angriff auf die unbewaffneten Helfer angeordnet zu haben. Russland weist die Vorwürfe zurück. Nach der Feuerpause leiteten die syrischen Einheiten eine Großoffensive auf Aleppo ein, die von Russland unterstützt wird.

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon kündigte am Freitag an, ein interner Ausschuss werde den Angriff auf den Hilfskonvoi untersuchen.