Polizei durchsucht Wohnung in Oberhausen

"Der Wohnungsinhaber wird vernommen", teilte die Polizei Essen am Samstag mit. "Die Ermittlungen dauern an." Demnach erhielt die Essener Polizei am Freitag von einer anderen Sicherheitsbehörde die Warnung vor einem drohenden Anschlag auf das Einkaufszentrum. Gemeinsam mit dem Management sei entschieden worden, das Einkaufszentrum heute nicht zu öffnen. "Bereits die ganze Nacht hindurch liefen Ermittlungen der Kriminalpolizei hinsichtlich möglicher Täter."

Die Polizei riegelte seit dem Morgen das Einkaufszentrum ab und durchsuchte das Gebäude mit Hunden. Mit der Durchsuchung der Wohnung in Oberhausen begannen die Einsatzkräfte den Angaben zufolge um 13.30 Uhr. Die "Bild"-Zeitung berichtete auf ihrer Internetseite, die Hinweise auf den drohenden Anschlag stammten aus Geheimdienstkreisen. Demnach sei vor mehreren Selbstmordattentätern gewarnt worden, die das Einkaufszentrum mutmaßlich mit Bomben angreifen wollten.