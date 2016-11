WHO erklärt Ende des Zika-Gesundheitsnotstands

Das Virus bleibe zwar "langfristig ein äußerst gewichtiges Problem", sagte am Freitag in Genf David Heymann vom zuständigen Notfall-Komitee. Es gebe aber keinen Notstand von globalem Ausmaß mehr. Allerdings bleibe Zika wohl auf lange Sicht eine große Herausforderung für die öffentliche Gesundheit, sagte Heymann bei einer per Internet übertragenen Pressekonferenz. Es bleibe weiter Aufgabe der internationalen Gemeinschaft, eine angemessene Antwort zu finden. Einen Impfstoff gegen Zika gibt es bisher nicht.

Die WHO hatte den Notstand im Februar ausgerufen, nachdem sich das Zika-Virus insbesondere in Lateinamerika explosionsartig ausgebreitet hatte. Überträger des Zika-Virus sind die Asiatische Tigermücke sowie die Ägyptische Tigermücke, die auch Dengue-Fieber übertragen kann. Eine Infektion mit dem Zika-Virus ist normalerweise nicht tödlich und verläuft bei Erwachsenen zumeist harmlos. Bei etwa 20 Prozent der Infizierten kommt es zu grippeähnlichen Symptomen. Schwangere können das Virus aber auf ihre ungeborenen Kinder übertragen.

Forscher gehen davon aus, dass Zika bei Embryos Mikrozephalie auslösen kann: Babys kommen dann mit einem viel zu kleinen Kopf auf die Welt, sind deshalb oftmals geistig behindert und leiden unter neurologischen Störungen. Weltweit haben sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits mehr als 1,5 Millionen Menschen mit dem Zika-Virus infiziert, die meisten davon in Brasilien. Mehr als 1600 Babys mit Mikrozephalie wurden seit dem vergangenen Jahr als Folge der Zika-Epidemie geboren.

Brasilien entschied am Freitag, den nationalen Notstand wegen Zika weiter aufrecht zu erhalten. "Der Notstand bleibt bestehen, bis wir komplett beruhigt sind", erklärte Gesundheitsminister Ricardo Barros in Brasília. Aus seinem Ressort hieß es, das Virus scheine zwar auf dem Rückzug zu sein. Es gebe aber noch keine belastbaren Daten für diesen Eindruck.