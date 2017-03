Die Niederländer strömen zu den Wahllokalen

Die Niederlande wählen am Mittwoch ein neues Parlament - und ihre Entscheidung könnte richtungsweisend für Europa sein. Die wohl wichtigste Frage: Wie stark zieht die islamfeindliche Partei des Rechtspopulisten Wilders?

Die Beteiligung an der Parlamentswahl in den Niederlanden scheint schonmal deutlich höher aus zufallen als bei der vorigen Wahl 2012. Um 19.15 Uhr hatten am Mittwochabend nach Angaben des Umfrageinstituts Ipsos 69 Prozent der 13 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Vor fünf Jahren waren es zu diesem Zeitpunkt erst 60 Prozent gewesen, es wurde schließlich eine Wahlbeteiligung von knapp 75 Prozent erreicht.

Die Wahllokale bleiben noch bis 21.00 Uhr geöffnet. Viele Niederländer gehen erfahrungsgemäß auf dem Weg von der Arbeit nach Hause im Wahllokal vorbei. In einigen Wahllokalen mussten bereits «stembusstampers» - Urnenstampfer - eingesetzt werden, mit denen die Wahlzettel zusammengedrückt werden. Dabei werden die Stimmzettel meist mit einer Holzlatte nach unten gepresst. Manchmal steigt auch ein Wahlhelfer in die Wahlurne und stampft die Stimmzettel mit den Füßen zusammen. Weil so viele Parteien mitmachen, sind die Wahlzettel dieses Mal besonders dick.

Wilders sagte am Mittwoch kurz nach seiner Stimmabgabe in Den Haag, selbst wenn seine Partei für die Freiheit (PVV) es nicht schaffen sollte, stärkste Kraft zu werden, habe sie doch gewonnen: «Wir haben dieser Wahl unseren Stempel aufgedrückt. Jeder redet über unsere Themen», sagte er mit Blick auf die Debatten über Migration, den Islam und die EU.

Nach letzten Umfragen vom Dienstagabend büßte Wilders' Partei - in der nur er selbst Mitglied ist - zuletzt an Zustimmung ein. Sie konnte demnach mit rund 13 bis 14 Prozent rechnen. Die Regierungspartei VVD von Rutte kann demnach leicht von dem heftigen diplomatischen Konflikt mit der Türkei profitieren und liegt nun mit etwa 17 bis 20 Prozent an erster Stelle. Die Wahlforscher betonten jedoch, dass das Rennen noch offen sei.

Auch die Christdemokraten (CDA) und die Linksliberalen (D66) haben nach Einschätzung der Forscher Chancen auf einen Wahlsieg. Ebenfalls gut abschneiden dürften die Grünen. Eine Rekordzahl von 28 Parteien bewirbt sich um die 150 Sitze in der Zweiten Kammer des niederländischen Parlaments. Nach den Umfragen können bis zu 14 auch tatsächlich ins Parlament einziehen - eine Sperrklausel wie die Fünf-Prozent-Hürde in Deutschland gibt es nicht.