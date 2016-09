Zehn Tote bei Explosion auf Markt in Davao

Die Detonation ereignete sich auf einem Markt in der südlichen Hafenstadt Davao, wie die Polizei mitteilte. Mindestens 30 Menschen seien bei der Explosion in der Nähe eines bei Touristen und Geschäftsmännern beliebten Hotels verletzt worden, sagte Stadtsprecherin Catherine dela Rey.

Die Hintergründe seien noch unklar. Duterte war mehrere Jahre Bürgermeister von Davao, bevor er im Mai zum Staatschef gewählt wurde. Er übernahm das Präsidentenamt mit dem Versprechen, einen gnadenlosen Feldzug gegen Drogenhändler und andere Straftäter zu führen. Seither wurden Polizeistatistiken zufolge bereits fast 2000 Menschen getötet.

Die Detonation ereignete sich nach Angaben des Militärs auf einem Markt in der Nähe des Luxushotels Marco Polo. Präsident Rodrigo Duterte habe sich in der Stadt aufgehalten, sei aber in Sicherheit in einer Polizeiwache, sagte sein Sohn und Vize-Bürgermeister von Davao, Paolo Duterte, der Nachrichtenagentur Reuters.