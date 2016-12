Mindestens neun Tote bei Feuer in Lagerhaus

Zahlreiche weitere würden in Oakland noch vermisst, berichteten örtliche Medien unter Berufung auf die Feuerwehr.Laut der Zeitungfand in dem zweistöckigen Gebäude eine Party stand.

Das Feuer sei gegen 23.30 Uhr (Ortszeit) am Freitag ausgebrochen, hieß es in dem Bericht. Bilder zeigten eine dichte Rauchwolke über dem Gebäude. Laut einem Bericht des Senders KTVU wurden am Samstagmorgen noch 25 Menschen vermisst. Als das Feuer ausbrach, befanden sich demnach rund 50 Menschen auf der Party. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.