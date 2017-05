Trump in Riad eingetroffen

Die saudiarabische Hauptstadt ist die erste Station einer neuntägigen Reise durch den Nahen Osten und Europa. In Riad will Trump am Wochenende unter anderem eine Rede vor mehr als 50 Staats- und Regierungschefs aus muslimischen Ländern halten. Trump hat angekündigt, dass er die Teilnehmer des Gipfels am Sonntag auffordern will, Stellung gegen islamistische Bewegungen zu beziehen. Erwartet wird zudem, dass während Trumps Besuch neue US-Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien bekanntgegeben werden.

Der US-Präsident wird anschließend nach Israel und in die Palästinensergebiete weiterreisen. Weitere Stationen sind der Vatikan, wo er von Papst Franziskus empfangen wird, der Nato-Gipfel in Brüssel sowie der Gipfel der sieben führenden Industriestaaten (G7) auf Sizilien. Überschattet wird Trumps Reise vom Skandal um mögliche illegale Russland-Kontakte seines Wahlkampfteams und den Rauswurf des Chefs der Bundespolizei FBI, James Comey.