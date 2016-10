Heftige Kämpfe in Aleppo ausgebrochen

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte am Samstag, dass es heftige Gefechte in der zwischen Rebellen und Regimetruppen geteilten Stadt gebe. Die Beobachter berichteten von Artilleriebeschuss und Luftschlägen.

Am Samstagabend (18.00 Uhr MESZ) war eine dreitägige, von Russland ausgerufene Waffenruhe in Aleppo zu Ende gegangen. Die Stadt ist die am heftigen umkämpfte im syrischen Bürgerkrieg. Die UN schätzen, dass im Ostteil der Stadt bis zu 300.000 Menschen festsitzen.