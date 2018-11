Seit den Wahlen ist klar: Das Ende des Juncker-Effekts hat unser politisches System behutsam verändert. Ohne den junckerschen Personenkult ist die CSV an der Wahlurne wieder an ihrem historischen Durchschnitt angelangt. Die Routine der natürlichen Zweierkoalitionen mit einem „Groussen an engem Klengen“ funktioniert nicht mehr.

Große Regierungsmehrheiten scheinen angesichts des rasanten gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technologischen Wandels vorläufig der Vergangenheit anzugehören. Zu fragmentiert sind die Interessenlagen in einer globalisierten Welt, die auch vor Luxemburg keinen Halt macht, zu ähnlich sind die Inhalte der etablierten Parteien geworden. Stehen damit das luxemburgische Konsensmodell und, daran gekoppelt, die politische Stabilität hierzulande langfristig auf der Kippe?

Ende des “CSV + 1”

Entgegen der oft bemühten Dolchstoß-Legende der CSV sollte man sich Folgendes vor Augen führen: Auch in Luxemburg sind die politische und wirtschaftliche Stabilität eng miteinander verzahnt. Und diese beiden Stabilitätsfaktoren können die blau-rot-grünen Regierungskoalitionäre mittlerweile genauso effizient gewährleisten wie vorherige von der CSV angeführte Regierungen.

Gerade diese Erkenntnis sollte den Konservativen zu denken geben. Luxemburg entwickelt sich dahingehend, dass politische Stabilität nicht mehr „CSV + 1“ bedeutet. Sie meint im heutigen Kontext vielmehr die Fähigkeit, Veränderungen verlässlich verarbeiten zu können, ohne dabei in instabile Verhältnisse wie im Zuge der Neuwahlen zu geraten.

Konnte man besonders nach der Anfangsphase der Dreierkoalition zumindest eine echte politische Legitimationskrise beobachten, verschärfte sich dieser Eindruck um ein Vielfaches nach dem Referendum – doch von all dem ist heute fast nichts mehr spürbar.

Der Grad an „de Mond halen“ und an Abwesenheit substanzieller Leaks während der Koalitionsgespräche zeugt von politischen Lerneffekten: Blau-Rot-Grün vermeidet es um jeden Preis, die Anfangsfehler von 2013 erneut zu begehen und Unruhe aufkommen zu lassen.

Bruchstelle der politischen Stabilität

Dennoch lässt sich auch bei dieser luxemburgischen Form der politischen Stabilität eine Bruchstelle erkennen. Unabhängig davon, welche der vier „großen“ Parteien gerade an der Regierung beteiligt ist, ändert keine politische Kraft in diesem Land etwas am Selbstbetrug der Mittelschicht: Sie glaubt sich viel näher an den Vermögenden, als sie es tatsächlich ist. Sie ist gefangen im Irrglauben, durch den sozialen Aufstieg irgendwann mit den Top-Verdienern mithalten zu können.

Wie unerreichbar diese jedoch in Luxemburg tatsächlich sind, scheint den meisten wahlberechtigten Bürgern hingegen nicht bewusst oder ganz einfach egal zu sein. Wie sonst wäre es erklärbar, dass sich die Mittelschicht mal bewusst, mal unbewusst lieber von ärmeren Bevölkerungsschichten abzugrenzen versucht, anstatt für mehr soziale Gerechtigkeit zu kämpfen, die sich in ihrem eigenen Portemonnaie bemerkbar macht?

Demnach nutzt die politische Stabilität in diesem Land vor allem jenen, die Demokratie lediglich als Rahmenbedingung für einen attraktiven Business-Standort umgedeutet haben.