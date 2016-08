In der Ruhe liegt die Kraft

Unterhält man sich mit Nachhaltigkeitsminister François Bausch, spürt man förmlich seine Motivation, mit der er an die Aufgaben, die sein Ressort parat hält, herangeht. Eigentlich ist es nur eine, und zwar eine regelrechte „Herkules-Aufgabe“: Luxemburg landesplanerisch fit machen für die Zukunft. Dass dabei Transport und öffentliche Bauten spezifisch ebenfalls zu seinem Betätigungsfeld gehören, macht die Aufgabe einfacher; dass er zudem die Oberhoheit über das Ressort Umwelt hat, noch ein Stückchen mehr. Denn so kann der „Konflikt“, wie Bausch es bezeichnet, zwischen Umwelt und Infrastruktur auf einem sehr kurzen Dienstweg aufgehoben werden. Nämlich in einem einzigen Gebäude, im MDDI auf Kirchberg.

Laut François Bausch funktionieren diese kurzen Dienstwege auch sehr gut. Vielleicht lässt er sich gerade deshalb nicht aus der Ruhe bringen: Er zieht das Koalitionsprogramm seine Ressorts betreffend durch, mit unerschütterlichem Optimismus, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist. Dass dies, was den öffentlichen Transport – v.a. den schienengebundenen – angeht, derzeit alles sehr schnell vonstatten geht, dürfte Ruhe und Optimismus kaum abträglich sein.

Genau darin dürfte wohl auch die Kraft liegen: Wer hätte Ende 2013 gedacht, dass im Sommer 2016 auf Kirchberg und im Hang zwischen Pfaffenthal und Kirchberg Schienen liegen würden? Genau: niemand.