Motiviert, mit Pilgerstab

„Motivierter Minister mit Pilgerstab“ betitelten wir im März 2016 ein Interview mit Wohnungsbauminister Marc Hansen, der damals u.a. zu Protokoll gab: „Die Wohnungspolitik ist wie ein großes Puzzle, und jedes einzelne Teil ist wichtig. Es ist ein mühsamer Weg, 'awer e muss getrëppelt ginn'.“

Alle diese Betrachtungen treffen immer noch zu, das verdeutlichte eine Pressekonferenz gestern. Hansen wird nun sechs öffentliche Konferenzen abhalten, um die Bürger bestmöglich über alle Puzzleteile zu informieren. Das „Guichet unique“ für alle Wohnungsbeihilfen arbeitet bereits, nur war dies bisher noch nicht so richtig bekannt. Die vergangenes Jahr eingeführte „Subvention loyer“ sei bisher hinter den Erwartungen geblieben, das Programm zur Mobilisierung von privaten Baulücken läuft nun erst so richtig an. Der sog. Baulandvertrag sei im „Endspurt“; aber dort befindet er sich nicht zum ersten Mal, und auch dieses Instrument ist nur ein kleines Puzzleteil. Klar hatte der Minister auch kleinere Erfolgsmeldungen, aber der Weg ist, wie erwähnt, mühsam, sehr mühsam ...

Dabei ist (bezahlbarer) Wohnraum ein essenzielles Thema in Luxemburg, wie auch immer es qualitativ wachsen wird. Ein sensibles dazu, extrem wichtig in der öffentlichen Wahrnehmung.

Egal wie schwer staatliche Handhabe in diesem Bereich sein mag: Irgendwann wird die Politik daran gemessen werden.