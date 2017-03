Le malaise

Il n’y a pas qu’en France que rien ne va plus dans les têtes. Aux Pays-Bas aussi, un grand blond aux yeux bleus survole les sondages et pourrait, telle dame Le Pen, se voir confier les rênes du pouvoir.

En Italie, la crise politique est à son comble et le chaos ambiant.

Pendant ce temps-là, le président Trump trace son chemin, calmement, un sourire moqueur au coin de la bouche, avec l’intelligence du fils bien formé et ayant réussi professionnellement, car tel est le cas, que cela nous plaise ou non. Maîtrisant l’art suprême de la communication et du marketing, il s’adapte comme un caméléon à ses diverses clientes. Tantôt brut de décoffrage sur Twitter, nuancé devant les élites institutionnelles au Congrès, plutôt calme en interview chez Reuters, provocateur chez Fox News. Toujours sans rien renier sur le fond. Pas de doute, il nous donnera du fil à retordre, et nous, les Européens, sommes bien mal outillés pour lui faire front, alors que les arguments ne manquent pas.

Le propre de l’UE des 27 est d’être désuni. Et l’arrivée, ici et là, de tristes extrémistes nous confond avec notre propre passé. Prenons le cas de la Pologne. Un grand pays, certes, un pays où la liste des erreurs historiques est longue et va a contrario des velléités de grandeur encore et toujours affichée.

De l’équipe politique aux affaires, chaque démocrate sait qu’en penser. Qu’un ministre européen le dise sans détours apparaîtra comme malhabile ou comme simplement courageux.

Que Varsovie proteste par la voix de son ambassadeur, c’est un droit et le diplomate est un fonctionnaire payé pour ce faire, même si jadis, la grande et belle diplomatie était médiatrice plutôt que provocatrice. Mais là n’est pas le problème. Il est chez nous.

L’ADR existe, comme tous les partis qui se situent à la droite de la droite traditionnelle par la surenchère et des positions populistes et nationalistes.

De là à en appeler à l’assassinat d’un ministre … donc au crime!

Gardons-nous cependant de mélanger les pommes et les poires. Les ténors ADR ont compris le désastre et ont réagi. Mais pourquoi recrutent-ils des éléments de cette trempe qui relèverait plutôt de la psychiatrie ou d’un tribunal que du monde politique? Rassemble-t-il à qui mieux mieux pour avoir des troupes, peu importe qui sont ces énergumènes? Plus intéressant: qui est ce nouveau petit blond qui se défoule sur Facebook en invitant à tuer Asselborn comme Kennedy à Dallas?

Juste un excité? Dangereux dans ce cas. Ou un vrai malade? Alors les autorités compétentes doivent faire en sorte qu’il soit soigné au plus vite. Car si on laisse pousser les mauvaises herbes dans un jardin, elles finissent par en prendre le dessus.

Il n’en va guère autrement de la société.