Alles beim Alten

In der Hinrunde der laufenden BGL-Ligue-Saison wurden 43.214 Zuschauer bei 91 Spielen gezählt. Dies macht einen Schnitt von 475 Eintrittskarten pro Partie. Zum Vergleich: Die Zahlen aus dem Vorjahr waren zum gleichen Zeitpunkt nach 13 Spielen etwas besser (44.758 Zuschauer, 492 im Schnitt). Damals fand die letzte Meisterschaftsbegegnung allerdings bereits im November statt. Doch können die nackten Zahlen nicht ausschließlich am Wetter oder an verkaufsoffenen Sonntagen in der Vorweihnachtszeit festgemacht werden.

Das Spitzenspiel zwischen Meister F91 und dessen Verfolger Fola Esch war nur 923 Zuschauern den Weg auf den Galgenberg wert. Dabei boten beide Teams zum Abschluss der Hinrunde noch einmal guten Sport.

Die noch junge Fußball-Liga LFL hatte vor der Saison einige Maßnahmen ergriffen, um schlechten Zuschauerzahlen entgegenzuwirken: variable Anstoßzeiten, verteilt von freitags bis montags. Davon übrig blieb in den letzten Wochen allerdings nur noch wenig. Am vergangenen Wochenende fanden alle Spiele mit Ausnahme der Spitzenpartie am Sonntagnachmittag statt. Ein Einheitsspielball oder eine Einlaufmusik dienen letztendlich nur der Wiederkennung der Liga, haben aber keinen Einfluss auf die Ränge.

Bleibt zu hoffen, dass das Frühjahr bei den Anstoßzeiten wieder etwas mehr Frische in die Programmierung bringt und einige Fußballvernarrte dadurch wieder mehrfach in die Stadien der besten 14 zurückfinden.