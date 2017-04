Konkursmillionäre ...

„Zweemol faillite, an da Millionär“, so oder so ähnlich sind die Vorstellungen der breiten Bevölkerung über Konkurse, die oft als etwas Anrüchiges gesehen werden und es manchmal auch sind.

Klar, es gibt viele, oft recht beratungsresistente Zeitgenossen, die da meinen, es reiche, ein Geschäft zu eröffnen (oft zu erleben im Gaststättenbereich), einen dicken Wagen zu leasen, sich zurückzulehnen und das Geld, das denn abends in der Kasse liegt, schnell wieder in den wirtschaftlichen Umlauf zu bringen.

Spätestens wenn der Staat auf Steuer- und Sozialabgabezahlungen besteht und die Zulieferer sich nicht mehr vertrösten lassen, ist dann Schluss für das solchermaßen unbedarft gegründete und unprofessionell geführte Unternehmen.

Es gibt aber auch die gut vorbereiteten Unternehmensgründer, deren Geschäftsidee aus dem einen oder anderen Grund nicht greift und die, trotz „good will“ und großen Engagements, scheitern. Ihnen und ihren Unternehmen soll nun mit der Reform des Konkursgesetzes geholfen werden; im Idealfall noch ehe die Zahlungsunfähigkeit festgestellt und Bankrott erklärt wird (was auch den sozialen Kollateralnutzen hat, dass das Personal den Job behält).

„Clignotants“, also Warnlichter, sollen blinken, wenn erste Anzeichen des drohenden Konkurses am Horizont des Unternehmens erscheinen. Oft sind dies nicht bezahlte Beiträge der Sozialversicherungen, das Auftauchen auf den sogenannten „Protêts“-Listen oder andere Anzeichen finanzieller Schwäche. Ein Sekretariat des Konjunkturkomitees soll dann die Möglichkeit haben, einzugreifen. Ein „conciliateur d’entreprise“, eine Art Unternehmensberater, kann versuchen, mit den Gläubigern zu verhandeln, kann die Ursachen der wirtschaftlichen Not des Unternehmens herauszufinden versuchen und Lösungen anbieten.

Neben diesem Angebot und Lösungsversuch, quasi auf freundschaftlicher Basis, sieht die Gesetzesreform, die laut dem Präsidenten der zuständigen parlamentarischen Unterkommission, Franz Fayot, 2018 in Kraft treten könne, auch eine tiefgreifendere Prozedur zur Verhinderung des Konkurses vor, die vor Gericht geschieht und vor allem den Aufschub der Zahlungen als Ziel hat.

Die Verhinderung von Konkursen, die dem belgischen Recht entliehen ist, ist europaweit ein Trend, der nicht nur den Unternehmern, sondern auch ihren Angestellten helfen soll. Kommt es dennoch zum Konkurs, wird es zwar für die oben genannten (de facto unschuldig in Konkurs geschlitterten) Unternehmensgründer immer noch eine zweite Chance geben können. Unverantwortlich handelnde Neu-Patrons sollen aber gestoppt werden. Auch die Verantwortung für jene Unternehmensführer (dies wird auch für angestellte Direktoren gelten), die einen Bankrott zu verantworten haben – also einen Konkurs, dem Unterschlagung, Missbrauch der Aktiva des Unternehmens und seiner sozialen Werte vorausgegangen sind –, soll größer werden; die Bestrafung soll künftig auf strafrechtlicher Ebene geschehen.

Bleibt noch der Aspekt der zurzeit nicht zufriedenstellenden Behandlung und Bezahlung von Mitarbeitern von gescheiterten Firmen, die dem „Code du travail“ unterliegen und an denen die Parlamentskommission ursprünglich nichts ändern wollte.

Hier herrscht offensichtlich noch Handlungsbedarf im Rahmen der ansonsten Sinn machenden Reform.