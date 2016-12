Hard, soft, rot-weiß-blau ...

Man muss der britischen Regierung eines lassen: Sie nimmt den Brexit mit Humor und Fantasie. Wurde lange über den „Hard Brexit“ fabuliert und der „Soft Brexit“ kritisiert, wird es nun auch noch bunt. Premierministerin Theresa May will den „roten, weißen und blauen Brexit“. Was das heißt, weiß wohl nur sie alleine.

Es ist jedoch bezeichnend für die missliche Lage, in der sich die britische Regierung befindet. Während sich die europäischen Staaten genüsslich zurücklehnen können, müssen die Briten um ihre Währung, aber auch um ihre Wirtschaft bangen. Wie umstritten die – bislang nur vage angedeutete, eigentlich inexistente – Brexit-Strategie ist, zeigt vor allem die Rebellion in Mays Partei. 20 bis 40 Abgeordnete ihrer Torys könnten heute einen Antrag der Labour-Opposition unterstützen. Die Forderung ist eindeutig: Die Regierung soll, bevor sie Artikel 50 auslöst, ihren Brexit-Plan vorstellen.

Die Tory-Rebellion zeigt, dass selbst bei einigen konservativen EU-freundlichen EU-Bashern – diesen Widerspruch gibt es nur auf der Insel und nicht erst seit dem Brexit – die Angst wächst. Großbritannien riskiert mit seinen bislang unrealistischen Forderungen und seiner isolierten Politik einen aus britischer Sicht suboptimalen Deal eingehen zu müssen. Am Ende könnten die Verhandlungen zu roten Köpfen, weißen Flaggen und blauen Augen für die Briten führen.