Die Renten sind sicher ...

Unscheinbar kommt es daher, dabei ist es eine wahre Fundgrube an interessantem Zahlenmaterial, das jährlich publizierte Büchlein der IGSS („Inspection générale de la sécurité sociale“). Das Große und Ganze kann darin genauso nachgeblättert werden wie zahlreiche Details aus der nationalen sozialen Sicherheit (vgl. unsere Vorstellung auf Seite 3 dieser Ausgabe).

Von Renten über Kranken- und Pflegeversicherung bis hin zu den Bereichen soziale Eingliederung, Unfallversicherung usw. reicht die Bandbreite der behandelten Themen. Beim Durchblättern wird schnell klar, wieso Minister Romain Schneider über den größten Haushaltsposten in der Regierung „herrscht“; die Aufgaben sind vielfältig und teuer, die Beteiligung des Staates in vielen Bereichen hoch.

Nachzulesen ist in dem Werk u.a., dass sich die Reserven der Pensionskasse(n) zurzeit auf 16,541 Milliarden Euro belaufen. Die jährlichen Ausgaben liegen bei ungefähr 4 Milliarden.

Vier ganze Jahre also könnten die Renten ausgezahlt werden, ohne dass auch nur ein Euro an Einnahmen hinzukommt. Zugegeben: Die Situation wird sich mit Eintritt breiter – jetzt noch aktiver – Bevölkerungskreise in den Ruhestand mit den Jahren verschlechtern. Dennoch darf zurzeit (frei nach dem ehemaligen deutschen Sozialminister Norbert Blüm) behauptet werden: Die Renten sind vorerst sicher.